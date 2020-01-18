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NEWSru.co.il :: В мире18 января 2020 г., 11:28

Представитель министерства туризма Бразилии лишился поста за цитирование Геббельса

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Роберто Алвим

В пятницу, 17 января, секретарь по вопросам культуры в министерстве туризма Бразилии Роберто Алвим был снят со своего поста за то, что в своей речи по поводу вручения национальных премий в области культуры и искусства использовал цитаты из речи министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса, сообщает Times of Israel.

Президент Жаир Болсонару принял решение уволить Алвима, несмотря на то, что он приступил к выполнению своих обязанностей лишь в ноябре прошлого года. Причиной столь поспешного решения стала крайне негативная реакция еврейской общины Бразилии на высказывания министра, допущенные им в шестиминутном выступлении.

"Бразильское искусство следующего десятилетия будет героическим и национально ориентированным. Оно будет пронизано великой способностью эмоционального сопереживания и одновременно императивным, оно будет глубоко связано с чаяниями нашего народа. Или его не будет вообще", - заявил Алвим, повторив слова Геббельса, произнесенные во время им во время выступления в отеле Kaiserhof в Берлине 8 мая 1933 года.

На фоне речи Алвима звучал фрагмент оперы "Лоэнгрин" Рихарда Вагнера, немецкого композитора, любимого Гитлером.

В своих извинениях по поводу произнесенной им речи Альвим решительно отверг обвинения в симпатиях к нацистам, однако подчеркнул, что по смыслу фраза Геббельса – идеальна и точно соотествует задачам, стоящим перед бразильским искусством.



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