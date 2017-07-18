Прокуратура назвала незаконным содержание под стражей экс-директора "Гоголь-центра"

Прокуратура РФ сочла незаконным нахождение под стражей Алексея Малобродского, бывшего директора московского театра "Гоголь-центр" и бывшего генерального продюсера "Седьмой студии", обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц.

"Уголовное дело в отношении Малобродского возбуждено только в настоящее время, данная мера пресечения была избрана незаконно", – приводит слова представителя прокуратуры в суде сайт телеканала "Дождь".

Напомним, что Малобродского, имеющего гражданство России и Израиля, обвиняют в хищении более двух миллионов рублей (около 38 тыс. долларов), выделенных на постановку спектакля "Сон в летнюю ночь", который был поставлен худруком театра Кириллом Серебренниковым и идет в театре уже пять лет.

В суде первой инстанции не было приведено доказательств того, что экс-директор "Гоголь-центра" попытается скрыться или же повлиять на ход дела, о чем заявила защита. Несмотря на это, мера пресечения была оставлена судьями без изменений.

Малобродский стал третьим фигурантом дела "Седьмой студии", бывших менеджеров которой обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества на общую сумму более 200 млн рублей, якобы имевших место в 2011-2014 годах. "Седьмая студия" – театральная труппа, которая была создана режиссером Кириллом Серебрениковым и поставила более десяти спектаклей. Затем артисты труппы присоединились к театру "Гоголь-центр".

Алексей Малобродский возглавлял "Гоголь-центр" в 2013-2015 годах и был снят с формулировкой "за допущенные финансовые нарушения в деятельности учреждения культуры Москвы". Но тогда материалы в правоохранительные органы не направлялись, так как в московском департаменте культуры сочли, что он просто "доверился не тем людям и подписывал не те бумаги". В настоящее время у следствия сложилось иное мнение.

Фигурантами по делу о хищении государственных средств в "Седьмой студии" также являются бывший гендиректор компании Юрий Итин и бухгалтер Нина Масляева.

По версии следствия, руководители "Седьмой студии" с 2011 по 2014 год похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства, говорится в публикации на официальном сайте СК РФ. Судя по публикациям в российских СМИ, Итин и Масляева подозреваются в хищении лишь малой части этих средств.

Адвокат Малобродского Ксения Карпинского пояснила, что расследование возбудили 18 июля, а ее подзащитный находится под арестом с 21 июня. "Сейчас следствие задним числом возбуждает уголовное дело. Мой подзащитный не получал никаких уведомлений и ему не предъявлено обвинение. Все документы были состряпаны сегодня. Малобродский должен быть освобожден из зала немедленно", – заявляет Карпинская.