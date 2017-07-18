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Израиль поможет Аргентине посадить миллион деревьев

время публикации: 21:45 | последнее обновление: 21:45 блог версия для печати фото
Израиль поможет Аргентине посадить миллион деревьев

В Израиле с семидневным визитом находится министр охраны окружающей среды Аргентины, раввин Серхио Бергман. Во время его встреч с представителями Еврейского Национального Фонда ("Керен Каемет ле-Исраэль") было принято решение о совместном проекте – посадке миллиона деревьев в Аргентине.

Министр Бергман заявил, что будет продвигать идею подписания меморандума о сотрудничестве с ЕНФ-ККЛ во многих областях, включая озеленение и экологическое образование для школьников.

Министр охраны окружающей среды Аргентины дал высокую оценку доступности большинства объектов ЕНФ-ККЛ для людей с ограниченными возможностями. Гостя познакомили с биосферной концепцией построения современных заповедников и парков, а также показали проект "Биофильтр" по сбору и очистке сточных вод в городской черте.

Раввин Бергман также посадил дерево в парке Яд-Кеннеди вместе с председателем ЕНФ-ККЛ Дани Атаром. Обращаясь к гостю, Дани Атар выразил благодарность за дружбу и добрую волю по отношению к Израилю и ЕНФ-ККЛ. "ЕНФ-ККЛ гордится возможностью развивать сотрудничество с министерством охраны окружающей среды Аргентины, - отметил он. – Мы рады поделиться с вами знаниями и опытом в области экологии, сельского хозяйства и лесоводства, накопленными за 115 лет существования нашего фонда. Наша задача наполнить рамки нашего сотрудничества содержанием, и мы поможем нашим аргентинским друзьям реализовать наши знания и технологии на практике".

Серхио Бергман, со своей стороны, заявил: "Охранять природу – значит охранять жизнь. Нет лучшего примера того, что мы называем "тикун олам" - исправление мира, чем охрана природы и качества жизни. Дерево символизирует корни, которые уходят глубоко в почву, оно дает плоды, которые мы когда-нибудь вкусим вместе".

Серхио Бергман посетил Кармельские леса и парк Рамот-Менаше, где получил разъяснения по поводу восстановления лесных массивов после пожаров. Он посетил биосферный заповедник в районе Нахаль-Шофет.

Серхио Бергман – первый в истории Аргентины еврей, назначенный на министерский пост. Он считается особо приближенным к президенту Аргентины Маурисио Макри. Он является основателем "Фондасион Юдаика" - еврейского фонда Аргентины, который занимается сохранением синагог, исторических еврейских объектов и еврейским образованием. Бергман – автор шести книг как религиозного, так и светского характера.

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