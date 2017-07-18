СМИ: Москва и Вашингтон близки к договоренности о возвращении конфискованной недвижимости россиян

Некоторые СМИ, в частности, BBC, сообщают со ссылкой на российских дипломатов, что конфликт между Москвой и Вашингтоном по вопросу двух конфискованных в США российских дипломатических территорий близок к разрешению.

В декабре 2016 года американские власти выслали 35 российских дипломатов и закрыли два жилых комплекса дипломатической миссии РФ, расположенных в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, по подозрению во вмешательстве в ход президентских выборов в США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал этот шаг "грабежом средь бела дня".

В понедельник, 17 июля, в Вашингтоне состоялась встреча между заместителям главы российского МИДа Сергеем Рябковым и заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном. Одной из главных тем переговоров было возвращение российской дипломатической собственности.

Сообщается, что по окончании встречи Рябков заявил журналистам, что Москва и Вашингтон "почти" достигли соглашения по этому вопросу.