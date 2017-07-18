18 июля 2017 г.
последняя новость: 09:54
Кобзона разозлил вопрос о свадьбе
Животные, которые переживут нас
Умер знаменитый актер
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
09:50 СМИ: Москва и Вашингтон близки к договоренности о возвращении конфискованной недвижимости россиян
07:43 В Японии в возрасте 105 лет умер практикующий врач
06:18 Около побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 6,6
04:17 Жертвами наводнения в афганской провинции Кабул стали 17 человек
03:34 Возле берегов Камчатки произошло мощное землетрясение
19:37 Биньямин Нетаниягу прибыл в Венгрию с официальным визитом
19:07 Наводнение в штате Аризона: девять погибших, один пропавший без вести
18:07 Единственного еврея в Конгрессе Бразилии соратники обвинили в нацизме
16:52 В работе сервиса YouTube произошел глобальный сбой
16:45 Убийство в Миннеаполисе: полицейский застрелил женщину, обратившуюся за помощью
В мире

СМИ: Москва и Вашингтон близки к договоренности о возвращении конфискованной недвижимости россиян

время публикации: 09:50 | последнее обновление: 09:50 блог версия для печати

Некоторые СМИ, в частности, BBC, сообщают со ссылкой на российских дипломатов, что конфликт между Москвой и Вашингтоном по вопросу двух конфискованных в США российских дипломатических территорий близок к разрешению.

В декабре 2016 года американские власти выслали 35 российских дипломатов и закрыли два жилых комплекса дипломатической миссии РФ, расположенных в штатах Нью-Йорк и Мэриленд, по подозрению во вмешательстве в ход президентских выборов в США. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал этот шаг "грабежом средь бела дня".

В понедельник, 17 июля, в Вашингтоне состоялась встреча между заместителям главы российского МИДа Сергеем Рябковым и заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном. Одной из главных тем переговоров было возвращение российской дипломатической собственности.

Сообщается, что по окончании встречи Рябков заявил журналистам, что Москва и Вашингтон "почти" достигли соглашения по этому вопросу.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 10 января 2017 г.
США ввели санкции против еще пяти граждан России, в том числе против Бастрыкина
// NEWSru.co.il // В мире // 4 января 2017 г.
В Белом доме объяснили, почему США не ввели санкции против Путина
// NEWSru.co.il // Пресса // 30 декабря 2016 г.
Западные СМИ: Новые антироссийские санкции США – "отравленный подарок" Трампу
// NEWSru.co.il // В мире // 29 декабря 2016 г.
США высылают 35 российских дипломатов и вводят новые санкции







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 18 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017