На Балтике пройдут совместные учения российского и китайского флотов

21 июля в акватории Балтийского моря начнутся учения "Морское взаимодействие – 2017", в которых примут участие российские и китайские моряки. Первый этап учений продлится до 28 июля.

"Будет задействовано около десяти кораблей и судов различных классов, более десяти самолетов и вертолетов от Военно-морского флота России и Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК)", - цитирует сообщение министерства обороны России агентство ТАСС.

Согласно МО РФ, основными целями учения являются повышение эффективности взаимодействия двух флотов по противодействию угрозам безопасности на море, отработка слаженности действий экипажей российских и китайских боевых кораблей, укрепление дружбы и сотрудничества между ВМФ России и ВМС НОАК.

Отряд китайских боевых кораблей вышел из порта Санья 18 июня. В его состав входят эсминец "Чанша", фрегат "Юньчэн" и судно обеспечение "Ломаху". 21 июля их ждут в российском Балтийске.

Совместные учения "Морское взаимодействие" проводятся с 2012 года. В прошлом году совместные маневры проводились с 12 по 19 сентября в акватории Южно-Китайского моря. В нынешнем году, помимо Балтийского – в Охотском и Японском морях.