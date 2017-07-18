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В мире

Верховный суд РФ подтвердил запрет "Свидетелей Иеговы"

время публикации: 10:29 | последнее обновление: 10:34 блог версия для печати фото
Верховный суд РФ подтвердил запрет "Свидетелей Иеговы"

Верховный суд России отклонил апелляцию организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы" и подтвердил правомочность решения о запрете организации, принятое в апреле этого года, сообщает РИА Новости.

Суд также подтвердил свое решение по иску российского минюста о том, что имущество центра будет конфисковано в пользу государства, а за отказ от выполнения решения суда адептов движения ждет уголовная ответственность.

Напомним, в апреле этого года минюст обратился в Верховый суд России с иском против "Свидетелей Иеговы". Чиновники утверждали, что объединение нарушает "уставные цели и задачи, а также действующее законодательство".

20 апреля Верховный суд России признал религиозную секту "Свидетели Иеговы" экстремистской организацией, ликвидировал и запретил ее деятельность на территории страны.

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