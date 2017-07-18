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В мире

В Японии в возрасте 105 лет умер практикующий врач

время публикации: 07:43 | последнее обновление: 07:44 блог версия для печати

В Токио на 106-м году жизни скончался японский врач Сигэаки Хинохара, до самой смерти занимавшийся медициной и являвшийся в Японии символом активного долголетия, сообщает РИА Новости.

Хинохара был главным врачом Международной клиники Святого Луки, а позже - председателем совета директоров и почетным главным врачом.

Слава пришла к долгожителю в возрасте 90 лет, когда тираж его эссе "Жить с умением" превысил 1,2 миллиона экземпляров. В своей работе Хинохара доказывал, что существует связь между позитивным взглядом на жизнь и активным долголетием.

В 88 лет Хинохара написал сценарий для мюзикла и даже сам в нем сыграл. В 90 лет попробовал себя в роли дирижера оркестра.

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