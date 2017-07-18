Жертвами наводнения в афганской провинции Кабул стали 17 человек

В результате наводнения, вызванного проливными дождями, в провинции Кабул в центральной части Афганистана погибли 17 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По словам главы округа Сароби Мохаммада Фахима Мусазаи, многие люди понесли финансовые потери, поскольку наводнение причинило ущерб их домам и урожаю.

Делегация из Кабула навестила пострадавших и выделила им денежную помощь, отметил Мусазаи.

По свидетельствам местных жителей, стихией были разрушены более десяти домов. Шесть человек числятся пропавшими без вести.