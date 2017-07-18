Глава ДНР объявил об учреждении нового государства Малороссия

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что в связи с тупиковой ситуацией в стране следует создать новое государство под названием Малороссия, поскольку название Украина "себя дискредитировало".

"Мы считаем, что государство Украины в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению. Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя", - цитирует Захарченко "Интерфакс".

Захарченко уточнил, что намерен создать Малороссию в течение трех лет и "во избежания хаоса" ввести на этот срок чрезвычайное положение.

"Ввиду избежания хаоса, предлагаем ввести чрезвычайное положение на три года, за это время запрещена деятельность любых партий, в этот же срок начинаются расследования с привлечением международной общественности по преступлениям в Одессе, на Майдане, в Донбассе. Это решение созрело уже давно, но всему свое время, и вот именно сегодня мы предлагаем тот вариант, который позволит остановить войну", - сказал Захарченко.





