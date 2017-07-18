18 июля 2017 г.
последняя новость: 11:37
Кобзона разозлил вопрос о свадьбе
Животные, которые переживут нас
Умер знаменитый актер
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:56 Глава ДНР объявил об учреждении нового государства Малороссия
10:29 Верховный суд РФ подтвердил запрет "Свидетелей Иеговы"
09:50 СМИ: Москва и Вашингтон близки к договоренности о возвращении конфискованной недвижимости россиян
07:43 В Японии в возрасте 105 лет умер практикующий врач
06:18 Около побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 6,6
04:17 Жертвами наводнения в афганской провинции Кабул стали 17 человек
03:34 Возле берегов Камчатки произошло мощное землетрясение
19:37 Биньямин Нетаниягу прибыл в Венгрию с официальным визитом
19:07 Наводнение в штате Аризона: девять погибших, один пропавший без вести
18:07 Единственного еврея в Конгрессе Бразилии соратники обвинили в нацизме
В мире

Глава ДНР объявил об учреждении нового государства Малороссия

время публикации: 10:56 | последнее обновление: 11:47 блог версия для печати фото
Александр Захарченко

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что в связи с тупиковой ситуацией в стране следует создать новое государство под названием Малороссия, поскольку название Украина "себя дискредитировало".

"Мы считаем, что государство Украины в том виде, которое оно было, не подлежит восстановлению. Мы, представители регионов бывшей Украины, за исключением Крыма, заявляем об учреждении нового государства, которое является преемницей Украины. Мы согласны в том, что новое государство будет называться Малороссия, так как само название Украина дискредитировало себя", - цитирует Захарченко "Интерфакс".

Захарченко уточнил, что намерен создать Малороссию в течение трех лет и "во избежания хаоса" ввести на этот срок чрезвычайное положение.

"Ввиду избежания хаоса, предлагаем ввести чрезвычайное положение на три года, за это время запрещена деятельность любых партий, в этот же срок начинаются расследования с привлечением международной общественности по преступлениям в Одессе, на Майдане, в Донбассе. Это решение созрело уже давно, но всему свое время, и вот именно сегодня мы предлагаем тот вариант, который позволит остановить войну", - сказал Захарченко.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 23 марта 2017 г.
Захарченко: ДНР ничего не будет продавать Украине
// NEWSru.co.il // В мире // 18 февраля 2017 г.
Лидеры сепаратистов ДНР и ЛНР считают указ Путина шагом к международному признанию
// NEWSru.co.il // В мире // 27 октября 2016 г.
Местные выборы в ДНР и ЛНР отложены на неопределенный срок







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 18 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017