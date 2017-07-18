Суд Монреаля постановил арестовать имама из Иордании, призывавшего убивать евреев

Суд канадского города Монреаль издал ордер на арест шейха Мухаммада ибн Муссы аль-Насра, имама мечети "Дар аль-Аркам" в районе Сент-Мишель, который в ходе проповеди призывал единоверцев убивать евреев.

Имаму инкриминируется целенаправленное разжигание религиозной розни, пишет во вторник, 18 июля, сайт канадского телеканала CBC со ссылкой на отдел полиции Монреаля по борьбе с преступлениями на почве ненависти. Максимальное наказание за нарушение данной статьи – лишение свободы сроком на два года.

Жалобу в полицию подало в марте текущего года руководство движения "Бней Брит Канада". В этом заявлении сообщалось, что имам цитирует в своих проповедях известный хадис Корана, в котором речь идет о конце времен, когда каждое дерево и каждый камень возопит: "О мусульмане, о слуги Аллаха, за мной прячется еврей – приди и убей его".

Где находится сегодня аль-Наср, полиции не известно – не исключено, что он отбыл на родину в Иорданию, гражданином которой является. Движение "Бней Брит" настаивает на экстрадиции имама в Канаду.