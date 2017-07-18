18 июля 2017 г.
последняя новость: 13:42
Кобзона разозлил вопрос о свадьбе
Животные, которые переживут нас
Умер знаменитый актер
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
13:33 В Будапеште проходят переговоры глав правительств Венгрии и Израиля
12:48 Суд Монреаля постановил арестовать имама из Иордании, призывавшего убивать евреев
12:20 Белый дом сообщил, о чем беседовал Дональд Трамп-младший с российским адвокатом
10:56 Глава ДНР объявил об учреждении нового государства Малороссия
10:29 Верховный суд РФ подтвердил запрет "Свидетелей Иеговы"
09:50 СМИ: Москва и Вашингтон близки к договоренности о возвращении конфискованной недвижимости россиян
07:43 В Японии в возрасте 105 лет умер практикующий врач
06:18 Около побережья Перу произошло землетрясение магнитудой 6,6
04:17 Жертвами наводнения в афганской провинции Кабул стали 17 человек
03:34 Возле берегов Камчатки произошло мощное землетрясение
В мире

Суд Монреаля постановил арестовать имама из Иордании, призывавшего убивать евреев

время публикации: 12:48 | последнее обновление: 12:48 блог версия для печати фото
Суд Монреаля постановил арестовать имама из Иордании, призывавшего убивать евреев

Суд канадского города Монреаль издал ордер на арест шейха Мухаммада ибн Муссы аль-Насра, имама мечети "Дар аль-Аркам" в районе Сент-Мишель, который в ходе проповеди призывал единоверцев убивать евреев.

Имаму инкриминируется целенаправленное разжигание религиозной розни, пишет во вторник, 18 июля, сайт канадского телеканала CBC со ссылкой на отдел полиции Монреаля по борьбе с преступлениями на почве ненависти. Максимальное наказание за нарушение данной статьи – лишение свободы сроком на два года.

Жалобу в полицию подало в марте текущего года руководство движения "Бней Брит Канада". В этом заявлении сообщалось, что имам цитирует в своих проповедях известный хадис Корана, в котором речь идет о конце времен, когда каждое дерево и каждый камень возопит: "О мусульмане, о слуги Аллаха, за мной прячется еврей – приди и убей его".

Где находится сегодня аль-Наср, полиции не известно – не исключено, что он отбыл на родину в Иорданию, гражданином которой является. Движение "Бней Брит" настаивает на экстрадиции имама в Канаду.

facebook







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 18 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017