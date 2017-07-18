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В мире

Миннеаполис: полицейский-сомалиец застрелил женщину, которая обратилась за помощью

время публикации: 16:16 | последнее обновление: 17:14 блог версия для печати фото
Миннеаполис: полицейский-сомалиец застрелил женщину, которая обратилась за помощью

40-летняя австралийка Джастин Дэймонд, преподавательница йоги, которая переехала из Сиднея в Миннеаполис к своему жениху Дону Дэймонду, была застрелена в ночь на субботу полицейским, вызванным ею по номеру 911.

Во вторник, 18 июля, газета The Washington Post опубликовала имя полицейского, совершившего это преступление: им оказался уроженец Сомали Мухаммад Нур – единственный сомалиец в полиции Миннеаполиса и гордость этой общины, поверившей, что исламофобия в США сходит на нет.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало, однако американские СМИ уверенно публикуют эти сведения, ссылаясь на заявления активистов сомалийской общины.

Когда стало известно, что Нур назначен патрулировать один из районов города, его соплеменники отпраздновали это событие пышной вечеринкой. В статье отмечается, что в Департаменте полиции США насчитывается не более десятка уроженцев этой африканской страны.

По следам этих трагических событий социальные сети вновь заполнились критикой в адрес ислама и шариата, которые, по мнению пользователей, и являются причиной преступления.

Мухаммед Нур иммигрировал в США в юном возрасте. Он поступил в полицию в 2015 году, пройдя курс обучения в Аугсбургском колледже и получив академическую степень по экономике и менеджменту. Перед тем, как стать полицейским, он работал в агентстве по продаже недвижимости. За истекший год работы на него поступили три жалобы, две из которых остаются пока открытыми.

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// NEWSru.co.il // В мире // 17 июля 2017 г.
Убийство в Миннеаполисе: полицейский застрелил женщину, обратившуюся за помощью







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