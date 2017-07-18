Возле берегов Камчатки произошло мощное землетрясение

Российские сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 7, происшедшее на границе Берингова моря и Тихого океана, сообщили агентству "Интерфакс" в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло во вторник в 11:34 по местному времени. Его эпицентр находился в 288 км юго-восточнее расположенного на командорском острове Беринга села Никольское Алеутского района (это ближайший населенный пункт) ", – сказал представитель РАН.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю, в результате землетрясения была объявлена угроза цунами: "По словам специалистов камчатского центра "Цунами", к селу Никольское возможен подход волны цунами, но ее высота не составит более 50 см".

Позднее угроза цунами была снята.

Согласно данным Геологической службы США магнитуда землетрясения составила 7,7. Его эпицентр располагался в 688,6 км к востоку от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 11,7 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.