18 июля 2017 г.
последняя новость: 05:02
Кобзона разозлил вопрос о свадьбе
Животные, которые переживут нас
Умер знаменитый актер
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
04:17 Жертвами наводнения в афганской провинции Кабул стали 17 человек
03:34 Возле берегов Камчатки произошло мощное землетрясение
19:37 Биньямин Нетаниягу прибыл в Венгрию с официальным визитом
19:07 Наводнение в штате Аризона: девять погибших, один пропавший без вести
18:07 Единственного еврея в Конгрессе Бразилии соратники обвинили в нацизме
16:52 В работе сервиса YouTube произошел глобальный сбой
16:45 Убийство в Миннеаполисе: полицейский застрелил женщину, обратившуюся за помощью
15:24 Сергей Лавров – о зоне деэскалации в Сирии: интересы Израиля учтены
15:13 Полиция Германии разыскивает вооруженного человека, проникшего на территорию колледжа
14:08 Уволенному еврею-парикмахеру, желавшему работать по субботам, выплатят $10.000
В мире

Возле берегов Камчатки произошло мощное землетрясение

время публикации: 03:34 | последнее обновление: 03:58 блог версия для печати фото
Возле берегов Камчатки произошло мощное землетрясение

Российские сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 7, происшедшее на границе Берингова моря и Тихого океана, сообщили агентству "Интерфакс" в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмическое событие произошло во вторник в 11:34 по местному времени. Его эпицентр находился в 288 км юго-восточнее расположенного на командорском острове Беринга села Никольское Алеутского района (это ближайший населенный пункт) ", – сказал представитель РАН.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Камчатскому краю, в результате землетрясения была объявлена угроза цунами: "По словам специалистов камчатского центра "Цунами", к селу Никольское возможен подход волны цунами, но ее высота не составит более 50 см".

Позднее угроза цунами была снята.

Согласно данным Геологической службы США магнитуда землетрясения составила 7,7. Его эпицентр располагался в 688,6 км к востоку от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 11,7 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 11 июля 2017 г.
Около берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,8
// NEWSru.co.il // В мире // 1 июля 2017 г.
Около побережья Эквадора произошло землетрясение магнитудой 6,1
// NEWSru.co.il // В мире // 29 июня 2017 г.
Неподалеку от берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,0
// NEWSru.co.il // В мире // 24 июня 2017 г.
В республике Мозамбик зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,8
// NEWSru.co.il // В мире // 18 июня 2017 г.
Цунами в Гренландии: смыты 11 домов, пропали без вести четверо







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 18 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017