Мигранты учинили погром в Шорндорфе: нападения на женщин и полицейских

Власти немецкого города Шорндорф, федеральная земля Баден-Вюртембург, были потрясены, когда в субботний вечер банда подростков и юношей, в общей сложности около 1.000 человек, атаковала прохожих и полицейских - посетителей праздничной ярмарки.

Издание Тhe Local, которое пишет 18 июля об этих событиях, отмечает: подавляющее большинство нападавших были детьми мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки.

Согласно отчету полиции, хулиганы швыряли пивные бутылки в прохожих, полицейских и в здание древнего замка, где проходил этот фестиваль.

Руководство полиции отмечает, что впервые сталкивается с таким уровнем агрессии в юношеской среде. Ситуация накалилась после того, как полицейские попытались задержать одного из нарушителей, который напал на прохожего и нанес ему тяжелые травмы. Товарищи бросились ему на подмогу и отбили у стражей порядка.

К месту происшествия были высланы дополнительные наряды полиции, которых также забросали пивными бутылками – им пришлось просить помощи у полиции соседних городов.

Свидетели происшествия сообщают, что в течение всей ночи по центру старинного городка в окрестностях Штутгарта, где проживают всего 40.000 человек, бродили группы из 30-50 человек, вооруженных ножами и стрелявших в воздух холостыми патронами.

Ущерб был нанесен трем автомобилям, стекла которых разбили бутылками и выцарапали надписи на капоте. Сообщается также о нескольких сексуальных домогательствах в отношении местных жительниц.

В связи с этими правонарушениями задержаны четыре человека – 20-летний уроженец Ирака и трое афганцев, подавших прошение о получении статуса беженцев.

Глава полиции Шорндорфа Роланд Айзель призывает женщин, пострадавших от мигрантов, сообщать об этом его ведомству. В ходе созванной по этому поводу пресс-конференции Айзель напомнил про события начала 2016 года в Кельне, когда около тысячи молодых людей за несколько часов до Нового года собрались на площади неподалеку от Кельнского собора и центрального вокзала и, разбившись на мелкие группы нападали на женщин.

Всего в полицию было подано 1075 заявлений о различных преступлениях, в том числе 593 заявления о нападениях сексуального характера - от домогательств до изнасилований.

К концу февраля 2016 года следователи установили личности 75 подозреваемых, большинство из которых оказались мигрантами. Фигурантами уголовных дел стали 30 граждан Марокко, 27 алжирцев, четыре иракца, трое сирийцев, трое тунисцев, три гражданина Германии и по одному гражданину Ливии, Ирана и Черногории.

В полиции также сравнили беспорядки в Шорндорфе с недавними погромами в Гамбурге, где проводился саммит G20. К приезду мировых лидеров анархисты соорудили на улицах города баррикады и бросали камни с крыш в полицейских.