Белый дом сообщил, о чем беседовал Дональд Трамп-младший с российским адвокатом

Дональд Трамп-младший, сын президента США, и российский адвокат Наталья Весельницкая обсуждали на встрече запрет американцам на усыновление российских детей-сирот и "закон Магнитского". Ни о чем другом в этой беседе речь не шла.

Об этом во вторник, 18 июля, заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер, чьи слова опубликованы на официальном сайте Белого дома.

"Я не хотел бы вникать в детали ситуации, довольно распространенной, когда люди, получающие во время предвыборной кампании информацию, выясняют, что это за информация. Именно так Трамп-младший и поступил", – заявил Спайсер.

Таким образом представитель администрации президента США прокомментировал сообщения о том, что целью встречи сына Трампа с Весельницкой была передача компромата на Хиллари Клинтон, напоминает сайт NEWSru.com.

"Многие политики пошли бы на подобную встречу, на которой присутствовал Дон Трамп-младший, желая получить информацию о сопернике. Это политика!" – так прокомментировал ситуацию президент США на своей странице в социальной сети Twitter.

Напомним, что встреча Весельницкой, Дональда Трампа-младшего, Джареда Кушнера и политтехнолога Пола Манафорта состоялась в июне 2016 года в небоскребе Trump Tower. Известно о ней стало только недавно – с подачи американской газеты The New York Times, утверждавшей, что целью переговоров было получение компромата на Хиллари Клинтон.

Позже вся добытая газетой информация подтвердилась – после того как сын Трампа опубликовал электронную переписку с организовавшим встречу пиарщиком Робом Голдстоуном.

Проверка данной информации поручена спецпрокурору по делу о вмешательстве России в выборы Роберту Мюллеру.