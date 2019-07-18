На Кипре решается судьба 12 израильских подростков, задержанных за групповое изнасилование

В четверг, 18 июля, 12 молодых израильтян, задержанных на Кипре по подозрению в групповом изнасиловании 19-летней туристки из Великобритании, будут доставлены в суд для принятия решения о целесообразности продления содержания их под стражей. Задержанным 16-17 лет. На судебном заседании будут присутствовать их родители, прибывшие на Кипр.

Ожидается, что в течение сегодняшнего дня с задержанными израильтянами встретится консул Израиля в Никосии Йоси Вурмбранд.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на курорте Айя Напа были задержаны 12 граждан Израиля по подозрению в изнасиловании 19-летней туристки из Великобритании. Радиостанция "Кан Бет" передала, что всем задержанным израильтянам 16-17 лет, многие из них не говорят по английски. В отделение полиции, где допрашивают подростков, приглашена в качестве переводчика гражданка Израиля, проживающая на Кипре. Интересы подростков представляет израильский адвокат, длительное время проживающий за границей.

По информации "Кан Бет", полицию вызвала пострадавшая. По ее словам, она подверглась групповому изнасилованию в отеле. Девушка прошла медицинское освидетельствование, которое подтвердило факт изнасилования.

Несколько задержанных подростков утверждают, что не имели отношение к происшествию. На время, когда произошло изнасилование, у них имеется алиби.

Правоохранительные органы Кипра отнеслись серьезно к происшествию. Расследованием этого дела занимается не местная полиция, а центральное отделение полиции Кипра. Телеканал "Кан-11" передал, что подростки находятся в Лимассоле, их поместили в отделение предварительного заключения, предназначенное для несовершеннолетних.

Адвокат, представляющий израильтян, сообщил журналистам, что он встречался и разговаривал с подростками.

Израильтянин, отдыхавший в той же гостинице, что и задержанные, рассказал сайту "Мако", что поздно вечером товарищи пострадавшей девушки устроили погром в гостинице. Они стучались в номера израильтян, а когда им открывали дверь, набрасывались с кулаками. Юноша при этом объяснял происходящее высоким уровнем антисемитизма на Кипре.

Вместе с тем 13-й канал ИТВ передал, что пострадавшая сообщила следователям, что была готова к сексу с тремя израильтянами, с которыми она была знакома, но не собиралась заниматься сексом с их друзьями.





