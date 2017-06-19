В Лондоне проходит антиизраильская акция "День Эль-Кудса"

Британская неправительственная организация "Исламская комиссия по правам человека" (IHRC) в воскресенье, 18 июня, инициировала в Лондоне акцию, приуроченную к так называемому "Дню Аль-Кудса". Декларированная цель акции, проводимой в священный для мусульман месяц Рамадан: выражение солидарности с народом Палестины, борющимся против израильской оккупации.

Демонстранты собрались в 15:00 по местному времени на Дачесс-стрит, неподалеку от BBC Radio. С полицией согласовано шествие до Гайд-парка, оно завершится неподалеку от посольства США.

В числе организаторов этой акции, кроме IHRC – "Союз ассоциаций студентов-мусульман", "Исламская студенческая ассоциация Лондона", "Кембридж против военной коалиции", "Друзья Аль-Аксы", "Мусульманская ассоциация Великобритании", "Кампания солидарности с Палестиной шотландских студентов", а также "Евреи за бойкот израильской продукции" и члены антисионистской еврейской общины "Нетурей Карта". Среди выступающих – раввин Коэн и скандально известная своей антисемитской деятельностью баронесса Дженни Тонг.

IHRC оповестила своих сторонников, что участникам разрешено нести флаги "Хизбаллы", политическое крыло которой не является, по мнению британских законодателей, террористической организацией, а также других фракций, солидарных с "борьбой палестинцев". Напомним, что США, Канада, Австралия и Лига арабских государств (ЛАГ) внесли "Хизбаллу" в "черный список" террористических организаций.

Примечательно, что в этом году участники акции выступают не только против Израиля, но также против властей Саудовской Аравии, и демонстрируют свою поддержку Ирану и Катару.

По состоянию на утро воскресенья более 23.500 человек подписали петицию, адресованную мэру Лондона Садику Хану, с требованием отменить данное мероприятие, сообщает сайт телеканала i24news. Представитель горсовета британской столицы заявил в ответ на это, что мэр не вправе отменить акцию, которая не противоречит законам страны. Сионистская федерация Великобритании организует ответное мероприятие. Но из года в год число участников "Дня Аль-Кудса" в Лондоне на порядок больше числа участников произраильской акции.

"День Аль-Кудс" был учрежден в 1979 году по инициативе основателя Исламской республики Иран аятоллы Рухоллы Хомейни. В этот день во многих странах мира проводятся антиизраильские акции.

"День Аль-Кудс" в Лондоне. 18 июня 2017 года





