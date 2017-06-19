Карла Бруни уличает во лжи президента США и критикует "ню" его супруги

Карла Бруни, бывшая Первая леди Франции, дала интервью изданию The Daily Beast, в котором уличила во лжи президента США Дональда Трампа и раскритиковала внешность его супруги Меланьи.

Ранее пресса муссировала слухи о том, что в 1991 году Трамп якобы намеревался оставить свою супругу, американскую актрису и продюсера Марлу Мейплс ради итальянской певицы Бруни, ставшей затем женой президента Франции Николя Саркози.

Сегодня Бруни утверждает, что Трамп выдумал эту историю и слил ее в прессу через своего пресс-секретаря. Во время президентской кампании нынешний глава Белого дома заявил, что ничего не знает о приписываемом ему романе с Бруни.

Автор статьи напоминает, что в 1991 году, когда Трамп и Бруни были далеки от политики, Карла в интервью The Daily Mail назвала одиозного миллиардера "полным психом" и сообщила, что его ухаживания привели ее в замешательство. Сегодня 49-летняя певица и автор текстов не вспомнила о своих словах, назвав эту историю "ложью".

Бруни, бывшая супермодель и муза многих известных людей, включая лидера "Роллинг Стоунз" Мика Джаггера, сравнила свои обнаженные фото с "ню" нынешней первой леди Америки Меланьи Трамп, назвав их "очень разными". Она утверждала, что выглядела гораздо тоньше, изысканней и артистичней, и потому ее "голая фотосессия" была более успешной.