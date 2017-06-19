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В мире

КНДР освободила американского студента – активиста еврейской общины, он в коме

время публикации: 18 июня 2017 г., 16:17 | последнее обновление: 18 июня 2017 г., 16:51 блог версия для печати фото
КНДР освободила американского студента – активиста еврейской общины, он в коме

Отто Вармбиер, 22-летний американский студент из штата Цинциннати, который был арестован в КНДР и приговорен к 15 годам трудовых лагерей за кражу пропагандистского плаката, освобожден на этой неделе и находится в коме.

Отто был активистом в кампусе Hillel Университета Вирджинии и заботился о членах еврейской общины, пишет в воскресенье, 18 июня, сайт газеты The Jerusalem Post со ссылкой на раввина кампуса Джейка Рубина.

Северокорейские власти выпустили пленника через год – под давлением международной общественности, после того, как стало известно о катастрофическом ухудшении состояния здоровья студента.

В 2014 году Вармбиер посетил Израиль в рамках движения Birthright. Он побывал в крепости "Масада", получил еврейское имя и под впечатлением этой поездки стал активистом еврейской общины, пишет издание.

Напомним, что движение Birthright организовывает поездки в Израиль для тех, кто считает себя евреем и имеет хотя бы одного еврейского родителя – или же прошел гиюр.

Впрочем, на вопрос о национальности Вармбиера раввин Рубин отвечать отказался, подчеркнув лишь, что тот был любимцем кампуса, соблюдал шаббат, отмечал еврейские праздники и даже организовывал пасхальный седер для студентов.

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