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Лесные пожары в Португалии: люди, пытаясь спастись от огня, погибали в своих машинах

время публикации: 18 июня 2017 г., 20:05 | последнее обновление: 18 июня 2017 г., 20:05 блог версия для печати фото
Лесные пожары в Португалии: люди, пытаясь спастись от огня, погибали в своих машинах

Лесные пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек. Уточненные данные по жертвам стихии были обнародованы вечером 18 июня пресс-секретарем министерства внутренних дел страны Хорхе Гомесом.

Лесные пожары возникли в центральной части Португалии в субботу, 17 июня, на фоне сухой и жаркой погоды. В некоторых регионах страны в выходные ртутный столбик поднимался до отметки в 40 градусов по Цельсию. Пожарная служба полагает, что пожар вызывал разряд молнии.

На одной из основных трасс страны, в 150 км к северо-востоку от Лиссабона, огонь преградил дорогу десяткам автомобилей. По словам властей, 30 тел были обнаружены в обгоревших автомобилях, направлявшихся в сторону основной трассы. Еще 17 тел были найдены на дороге: по всей видимости, люди надеялись пройти через горящий лес пешком. Еще 11 человек погибли в поселке Педроган-Гранди недалеко от города Коимбра. И еще несколько тел были обнаружены в различных местах.

Среди погибших - четверо детей.

Более 60 человек, в том числе пожарные, получили ожоги разной степени тяжести.

На тушение огня брошены сотни пожарных машин, самолеты пожарной авиации и самолеты, однако справиться с огнем пока не удается. По данным BBC, в воскресенье, 18 июня, на территории Португалии было зарегистрировано 156 очагов возгорания.

На помощь Португалии пришли соседи: власти Испании отправили два пожарных самолета, три самолета предложила Франция, самолеты пожарной авиации были обещаны Евросоюзом.

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