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Цунами в Гренландии: смыты 11 домов, пропали без вести четверо

время публикации: 18 июня 2017 г., 19:47 | последнее обновление: 18 июня 2017 г., 19:47 блог версия для печати фото
Цунами в Гренландии: смыты 11 домов, пропали без вести четверо

Четыре человека числятся в пропавших без вести после того, как цунами обрушилось на западное побережье Гренландии. Кроме того, волны смыли 11 домов, расположенных в прибрежной деревне Нуугаатсиак, коммуна Каасуитсуп, откуда были эвакуированы 39 человек.

Об этом сообщает в воскресенье, 18 июня, местный телеканал KNR со ссылкой на полицию.

Власти страны полагают, что цунами было вызвано землетрясением магнитудой 4 по шкале Рихтера. Пострадал также остров Уумманнак, расположенный за полярным кругом.

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