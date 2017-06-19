Цунами в Гренландии: смыты 11 домов, пропали без вести четверо

Четыре человека числятся в пропавших без вести после того, как цунами обрушилось на западное побережье Гренландии. Кроме того, волны смыли 11 домов, расположенных в прибрежной деревне Нуугаатсиак, коммуна Каасуитсуп, откуда были эвакуированы 39 человек.

Об этом сообщает в воскресенье, 18 июня, местный телеканал KNR со ссылкой на полицию.

Власти страны полагают, что цунами было вызвано землетрясением магнитудой 4 по шкале Рихтера. Пострадал также остров Уумманнак, расположенный за полярным кругом.