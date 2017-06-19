Родителям сирийца, погибшего в Grenfell Tower, позволят остаться в Великобритании

Британские власти предоставят убежище и право на жительство родителям 23-летнего беженца из Сирии Мохаммеда аль-Хаджали, который погиб во время пожара в жилом здании Grenfell Tower. Мать и отец погибшего прибыли на похороны сына в Лондон.

Об этом пишет в воскресенье, 18 июня, сайт новостной службы ВВС со ссылкой на британское МВД.

Аль-Хаджали приехал в Соединенное Королевство в 2014 году – он изучал гражданское строительство в одном из британских колледжей. Имя этого молодого человека было опубликовано в списке жертв пожара первым. К настоящему моменту официально подтверждена гибель 58 человек, власти полагают, что количество жертв будет возрастать по мере разбора завалов.

Старший брат Мохаммеда, Омар, находился вместе с ним в его квартире в Grenfell Tower, когда здание загорелось, но ему удалось спастись.

Петиция, в которой граждане страны требовали предоставить право на жительство в Соединенном Королевстве родителям аль-Хаджали, набрала к настоящему моменту более 80.000 подписей. Соседи утверждали, что погибший юноша был всеобщим любимцем.

Несмотря на то, что доля отклоненных заявок от беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки неуклонно возрастает, МВД Великобритании сделает исключение для родителей аль-Хаджали – из соображений гуманности и в рамках возмещения морального ущерба.