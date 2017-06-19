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В мире

В инциденте во время "Марша равенства" в Киеве пострадал израильтянин

время публикации: 18 июня 2017 г., 21:38 | последнее обновление: 18 июня 2017 г., 22:11 блог версия для печати фото
"Марш равенства" в Киеве. 18 июня 2017 года

Во время "Марша равенства", который прошел в воскресенье, 18 июня, в Киеве, было зарегистрировано несколько провокаций. Согласно сообщениям в социальных сетях, в одном из инцидентов пострадал гражданин Израиля.

По поступившей информации, несколько агрессивно настроенных молодых людей, стоя за заграждением, выкрикивали оскорбления в адрес участников парада. В сторону израильтянина, который шел с флагом Израиля, они кричали: "Жид!". Затем один из хулиганов брызнул в участников марша из баллончика с краской.

Полиция Киева сообщила, что, в целом, мероприятие, безопасность участников которого обеспечивали 5,5 тысяч правоохранителей, прошло без серьезных провокаций. Однако в сообщении полиции не упоминается, что среди пострадавших были иностранные граждане. Нет информации об этом и в украинских СМИ.

Сайт Unian.net сообщил, что через три часа после окончания парада в Киеве полиция задержала злоумышленников, напавших на двух участников "Марша равенства". Пресс-служба полиции Киева сообщила, что инцидент запротоколирован должным образом и в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В марше, который проводился украинским ЛГБТ-сообществом, приняли участие около трех тысяч человек. Во время шествия участники "КиевПрайда" выкрикивали лозунги: "Бунтуй, люби, прав не отдавай!", "Права человека - превыше всего!", Украина для всех" и другие.

В "Марше равенства" также приняли участие сотрудники иностранных дипломатических представительств в Киеве, в том числе послы Канады и Великобритании.

Активисты украинских националистических организаций, в частности "Правого сектора" и "Свободы", до начала марша заблокировали центральные улицы Киева и пытались помешать проведению акции, что вынудило полицию изменить маршрут.

Накануне проведения в Киеве "Марша равенства" неизвестные хакеры взломали сайт ЛГБТ-организации "Гей-альянс Украина" и угрожали участникам организации расправой.

"Марш равенства" устраивается в Киеве в шестой раз. В 2015 году "Марш равенства" в Киеве продолжался всего несколько минут и был прерван из-за вспыхнувших беспорядков. Вскоре после начала марша 20-30 человек стали бросать в участников дымовые шашки и баллончики со слезоточивым газом. После начала беспорядков милиционеры рекомендовали демонстрантам уходить через дворы. В ходе столкновений пострадали пять человек, включая милиционеров. Один из стражей порядка получил тяжелое ранение брошенной дымовой шашкой. На следующий год киевские власти усилили меры безопасности во время проведения гей-парада.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 18 июня 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В мире // 18 июня 2017 г.
"КиевПрайд": усилены меры безопасности, националисты блокируют центр города







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