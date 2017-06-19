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В мире

В аэропорту Штутгарта были отменены все рейсы: угроза теракта

время публикации: 18 июня 2017 г., 15:22 | последнее обновление: 18 июня 2017 г., 15:22 блог версия для печати фото
Аэропорт Штутгарта

Все рейсы в аэропорту Штутгарта были временно отменены из-за террористической угрозы. Полицейские кинологи со служебными собаками и саперы обыскали лайнер авиакомпании Bulgaria Air, который должен был вылететь в Варну.

180 пассажиров были выведены из самолета, пишет в воскресенье, 18 июня, немецкая газета Bild.

По сведениям издания, на борту самолета вспыхнул конфликт между тремя пассажирами, экипаж воздушного судна воспринял их высказывания как угрозу и вызвал сотрудников правоохранительных органов.

Информационное агентство ТАСС уточняет, что один из пассажиров обвинил другого в том, что тот, якобы, планировал устроить теракт в самолете.

В связи с этим инцидентом аэропорт временно не принимал рейсы и не осуществлял вылеты. В настоящее время ситуация находится под контролем, службы аэропорта работают в штатном режиме.

Полиция ведет расследование происшедшего, участники конфликта задержаны, остальные пассажиры, как ожидается, вылетят в Болгарию в течение дня.

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