Exit polls: партия Макрона убедительно побеждает на парламентских выборах во Франции

В воскресенье, 18 июня, во Франции состоялся второй тур парламентских выборов. Партия президента Эммануэля Макрона "На Марше", согласно данным exit polls, получает абсолютное большинство в парламенте.

В Национальном собрании Франции, нижней палате парламента, заседают 577 депутатов, избираемых на пять лет. Согласно прогнозам, сторонники Макрона займут в нем от 355 до 425 мест.

Депутаты от "Национального фронта", лидер которого, Марин Ле Пен, была главным соперником Эммануэля Макрона на президентских выборах, получат, согласно прогнозам TF1, от 4 до 8 мест. Вместе с тем, Марин Ле Пен впервые вошла в состав нижней палаты. В своем избирательном округе в городе Энен-Бомон она получила 58,7% голосов.

Партия "Республиканцы", состоящая в альянсе с Союзом демократов и другими партиями, займет в Национальной ассамблее от 97 до 130 мест, социалисты - от 27 до 49 мест.

Вместе с тем, обозреватели отмечают крайне низкую явку избирателей во время второго тура. Она составила 43 процента. Многие это объясняют тем, что этот тур был лишен всякой интриги и результат был предсказуем.

Убедительная победа на выборах представителей "На марше" означает, что Макрон сможет самостоятельно сформировать правительство, а также эффективно и быстро проводить реформы через парламент.