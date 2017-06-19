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В мире

Теракт на популярном курорте в Мали: есть убитые

время публикации: 18 июня 2017 г., 22:28 | последнее обновление: 18 июня 2017 г., 22:28 блог версия для печати фото
Теракт на популярном курорте в Мали: есть убитые

В воскресенье, 18 июня, вооруженные люди атаковали расположенный на востоке столицы Мали курортный комплекс Le Campement Kangaba, пользующийся популярностью у зарубежных туристов.

Пресс-служба министерства безопасности сообщила, что в результате атаки погибли два человека. Le Campement Kangaba оцеплен спецназом и военными. В спецоперации вместе с малийскими военными участвуют их французские коллеги.

RTÉ сообщает, что боевики взяли в заложники около 20 отдыхающих. Они были освобождены военными.

На сайте курорта говорится, что здесь отдыхающих ждут уютные номера, вкусная и здоровая пища, райская природа и бассейны, о которых можно только мечтать.

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