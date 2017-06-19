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В мире

Умер президент Вануату, признавший Иерусалим неделимой столицей Израиля

время публикации: 18 июня 2017 г., 14:06 | последнее обновление: 18 июня 2017 г., 14:11 блог версия для печати фото
Балдуин Лонсдейл

В ночь на воскресенье скончался в результате сердечного приступа президент тихоокеанского островного государства Вануату – священник англиканской церкви преподобный Балдуин Лонсдейл, 67 лет, который правил страной с сентября 2014 года.

Об этой безвременной смерти пишет 18 июня сайт новостной службы ВВС со ссылкой на местную газету The Vanuatu Daily Post. Генерал-губернатор Австралии Питер Косгроув выразил свои соболезнования народу Вануату и заявил, что покойный президент продемонстрировал на посту главы государства "достоинство, гуманность и любовь к людям".

Напомним, что в марте 2015 году на это островное государство обрушился мощнейший циклон Пэм, унесший жизни нескольких десятков людей, разрушивший инфраструктуру страны и оставивший более 75.000 жителей без крова.

Лонсдэйл приложил максимум усилий для восстановления разрушений, а также вел непримиримую борьбу с коррупцией, в которой были замешаны едва ли не половина депутатов парламента, включая спикера Марселлино Пипите.

В конце мая этого года Лонсдейл подписал документ, признающий Иерусалим единой столицей государства Израиль, заявив, что этот город всегда был израильской столицей и должен оставаться единым для евреев и для всех остальных.

Подписание было инициировано Тихоокеанской молитвенной ассамблеей совместно с другими христианскими организациями, и приурочено к Особому дню молитвы за Вануату.

Этот и другие такого рода документы направлены на подписание остальным лидерам Тихоокеанского региона. Осенью 2017 года планируется представить их Генеральной ассамблее ООН.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 1 июня 2017 г.
Президент Вануату подписал документ о признании Иерусалима единой и неделимой столицей Израиля







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