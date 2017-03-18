В аэропорту Орли, во время регистрации рейса в Тель-Авив, застрелен злоумышленник

В субботу, 18 марта, утром, в парижском аэропорту Орли неизвестный злоумышленник был застрелен после того, как выхватил пистолет у одного из военнослужащих и направился в сторону ресторана McDonald's, сообщает Le Monde.

Как сообщает La Depeche со ссылкой на слова очевидца, 54-летнего Франка Лекама, в это утро в зале аэропорта шла регистрация на рейс, вылетающий в Тель-Авив. Пассажиры, стоявшие в очереди, услышали, как минимум, дв или три выстрела. Однако, по словам сотрудников служб безопасности аэропорта, инцидент произошел непосредственно у стоек 37-38, где регистрируются рейсы компании Turkish Airlines.

В результате инцидента никто не пострадл. Полиция немедленно эвакуировала людей, находившихся в этой части аэропорта. Пассажиров нескольких самолетов, прибывших в Орли, попросили оставаться на своих местах до выяснения обстоятельств инцидента.

На место происшествия прибыл Бруно Ле Ру, министр внутренних дел Франции.

По предварительным данным, нападающий был мусульманином. На теле злоумышленника не было обнаружено "пояса шахида".





