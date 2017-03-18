ВВС, Channel 4 и The Guardian заморозили показ рекламы в YouTube

Правительство Великобритании, ВВС, Channel 4 и Transport for London заморозили показ их рекламы в YouTube, объяснив свое решение тем, что ролики показывались перед видео с экстремистским контентом, сообщает Daily Mail.

При этом правительственные источники заявили, что ждут от компании Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, обоснованных заверений в том, что их реклама показывается надлежащим образом. Издательство The Guardian также отозвало свои рекламные ролики на время разбирательств.

В частности, расследование, проведенное The Times, показало, что видео МВД Великобритании, а также сил ВВС и ВМС, было размещено перед роликом откровенно гомофобного содержания. Transport for London, публично-правовая корпорация, являющаяся функциональным подразделением администрации Большого Лондона, пожаловалась на то, что ее реклама была размещена перед видео отрицателя Холокоста и расиста Дэвида Дюка. Видео полиции Лондона соседствовало с роликом исламистского движения "Хизб ут-Тахрир", призывающей к созданию "глобального халифата" и запрещенной во многих странах. Ролики BBC и Channel 4 показывли "в сопровождении" видео египетского проповедника ненависти Вагди Гонейма, которому запрещен въезд в Великобританию.

Компания Google сообщила о рассмотении поступивших жалоб, подчеркнув, что соблюдает строгие правила размещения рекламных роликов. Однако ошибки все е сучаются.

Представитель Google Ронан Харрис заявил, что компания тратит миллионы каждый год, стремясь предотвратить появление экстремистского контента. "Мы проводим тщательный анализ нашей политики размещения видео и внесем изменения уже в ближайшие недели. Эти изменения предоставят компаниям больший контроль над размещением рекламы через YouTube и в контекстно-медийной сети Google", - сказал Харрис.





