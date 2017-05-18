18 мая 2017 г.
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В мире

В Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу пешеходов: есть жертвы

время публикации: 19:22 | последнее обновление: 20:14 блог версия для печати фото
В Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу пешеходов: есть жертвы
В Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу пешеходов: есть жертвы
В Нью-Йорке автомобиль врезался в толпу пешеходов: есть жертвы

В центре Нью-Йорка на площади Таймс-сквер, на пересечении 45-й улицы и Бродвея, красный автомобиль модели Honda Accord, ехавший на большой скорости по встречной полосе, выехал на тротуар и врезался в толпу пешеходов.

В результате наезда травмы получили не менее 13 человек, сообщает 18 мая газета The New York Post со ссылкой на Департамент пожарной безопасности.

Фотографии, которые публикуют новостные агентства, показывают дымящийся автомобиль и пешеходов, лежащих на тротуаре. К настоящему моменту известно, как минимум, об одном погибшем, отмечает агентство новостей Reuters.

К месту происшествия прибыли команды спасателей, пожарные расчеты, а также полицейские следователи. Водитель автомобиля задержан.

На начальном этапе расследования, представители полиции Нью-Йорка сообщали, что рассматриваются все версии, включая теракт. Позднее стало известно, что водитель автомобиля выжил, и после того, как его машина врезалась в столб, он попытался сбежать с места происшествия. Водитель задержан.

Сайт NY Times со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что за рулем находился молодой мужчина. Он либо пьян, либо находится под воздействием наркотиков.

И хотя на данном этапе расследования версия теракта окончательно не исключена, следственные органы склоняются к тому, что речь идет о дорожно-транспортном происшествии.

Информация уточняется.

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Четверг, 18 мая 2017 г.
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