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Совет ООН по правам человека принял антиизраильскую резолюцию

время публикации: 18:30 | последнее обновление: 19:34 блог версия для печати фото
Совет ООН по правам человека принял антиизраильскую резолюцию
"Марши возвращения" проходят по инициативе ХАМАСа с 30 марта 2018 года.
"Марши возвращения" проходят по инициативе ХАМАСа с 30 марта 2018 года.

В пятницу, 18 мая, Совет ООН по правам человека принял резолюцию, призывающую к немедленному проведению независимого расследования по факту "убийства мирных демонстрантов" в секторе Газы. За эту резолюцию проголосовали 29 стран, 14 – воздержались (cреди них – Германия и Великобритания). Против резолюции высказались лишь США и Австралия.

Среди стран, проголосовавших за расследование, оказались Испания, Словения и Бельгия, сразу трое членов Евросоюза. К числу стран, призывающих к расследованию, примкнула и Мексика, в последнее время демонстрировавшая Израилю свою поддержку.

Совет ООН по правам человека осудил Израиль за "необоснованное применение силы против гражданских лиц, мирных демонстрантов Газы, а также за нарушения резолюций ООН и международных законов". Совет выразил сожаление по поводу гибели мирных жителей, включая детей, женщин, медиков и журналистов.

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн призвал комиссию по расследованию "нарушений прав человека и международного права на оккупированных палестинских территориях" сосредоточиться на событиях, происходивших на границе сектора Газы с 30 марта, во время "маршей возвращения".

Комиссии предстоит "расследовать все предполагаемые нарушения и злоупотребления в контексте нападений на участников гражданского протеста", - говорится в утвержденной резолюции.

Комментируя эту резолюцию, посол Израиля в ООН Дани Данон заявил: "В тот день, когда Совет возьмется за расследование военных преступлений ХАМАСа, его можно будет, действительно, назвать "Советом по правам человека". Он заметил: "постыдная резолюция" была принята после того, как сами высокопоставленные должностные лица ХАМАСа признали, что подавляющее большинство убитых были террористами.

Посол Израиля в Женеве Авива Раз Шехтер заявила, что сегодня Совет ООН по правам человека "достиг новых высот лицемерия".

Напомним, в общей сложности, после начала "маршей" были убиты более 110 участников такого рода акций, около 12000 были травмированы (в основном, речь идет об отравлениях дымом и поражениях слезоточивым газом).

Подавляющее большинство погибших были молодыми мужчинами, многие из них являлись боевиками террористических группировок.



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