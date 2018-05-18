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В мире

Авиакатастрофа в Гаване. 111 человек погибли, двое выживших в тяжелом состоянии

время публикации: 22:28 | последнее обновление: 22:28 блог версия для печати фото
Аэропорт Гаваны имени Хосе Марти

В пятницу, 18 мая, в международном аэропорту Гаваны имени Хосе Марти, при взлете потерпел крушение Boeing 737, сообщает Reuters.

По уточненным данным, на борту самолета находились 113 человек. Трое из них были найдены живыми и доставлены в больницу. Вскоре один из пострадавших скончался от полученных травм. Двое находятся в крайне тяжелом состоянии.

Самолет Boeing-737 принадлежал мексиканской авиакомпании Damojh: он был арендован Cubana de Aviacion и пилотировался иностранным экипажем.

После взлета лайнер упал на сельскохозяйственные угодья недалеко от первого терминала аэропорта.

На месте авиакатастрофы работают медики, сотрудники полиции и пожарные. Причины падения самолета выясняются.

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// NEWSru.co.il // В мире // 18 мая 2018 г.
Boeing 737 кубинской авиакомпании потерпел крушение в аэропорту Гаваны







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Пятница, 18 мая 2018 г.
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