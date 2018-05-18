Авиакатастрофа в Гаване. 111 человек погибли, двое выживших в тяжелом состоянии

В пятницу, 18 мая, в международном аэропорту Гаваны имени Хосе Марти, при взлете потерпел крушение Boeing 737, сообщает Reuters.

По уточненным данным, на борту самолета находились 113 человек. Трое из них были найдены живыми и доставлены в больницу. Вскоре один из пострадавших скончался от полученных травм. Двое находятся в крайне тяжелом состоянии.

Самолет Boeing-737 принадлежал мексиканской авиакомпании Damojh: он был арендован Cubana de Aviacion и пилотировался иностранным экипажем.

После взлета лайнер упал на сельскохозяйственные угодья недалеко от первого терминала аэропорта.

На месте авиакатастрофы работают медики, сотрудники полиции и пожарные. Причины падения самолета выясняются.