Пожары в двух центрах ХАБАДа в Массачусетсе; полиция считает, что их подожгли

В четверг, 16 мая, в двух центрах движения ХАБАД в Массачусетсе вспыхнули пожары, причинившие им незначительный ущерб. Однако полиция, основываясь на данных предварительного расследования, считает, что оба здания были подожжены.

Пострадавших ни в том, ни в другом инциденте не было.

Один из пожаров вспыхнул в центре ХАБАДа, являющемся также резиденцией местного раввина, Менди Крински, и его семьи, в Нидеме, сообщает Chabad.org

По словам супруги раввина, Чени Крински, ее муж успел выскочить на улицу с огнетушителем еще до того, как сработала пожарная сигнализация; она же в это время разбудила и вывела из дома детей.

Примерно в это же время пожар начался в центре ХАБАДа Арлингтона-Белмонта. В этом здании расположены синагога, еврейская школа и резиденция раввина Ави Буке. "Во время занятий у нас, как всегда, присутствовал сотрудник полиции в штатском. Он уже ушел, когда я почувствовала запах дыма", - рассказала жена раввина, Луна Буке.

Пять дней назад, 11 мая, неизвестные уже пытались поджечь это здание, огонь причинил ущерб крыше здания; пострадавшую часть прикрыли пленкой. Запах горевшей пленки испугал Луну, и она позвонила в службу спасения. Сотрудник полиции прибыл на место уже через 30 секунд после звонка. Чтобы потушить огонь, он использовал огнетушитель.

Полиция расследует инцидент в Арлингтоне-Белмонте, пытаясь установить личность подозреваемого, изображение которого было обнаружены при просмотре записей с камеры видеонаблюдения, сообщает Forward.

Раввины выразили благодарность местным правоохранительным и пожарным службам, сработавшим быстро и профессионально, заметив, что происшествия никак не отразятся на встречах, запланированных на ближайший шаббат.





