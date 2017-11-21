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В мире

Потерпело крушение самое большое воздушное судно в мире Airlander 10

время публикации: 18 ноября 2017 г., 15:26 | последнее обновление: 18 ноября 2017 г., 16:53 блог версия для печати фото
В Англии потерпело крушение самое большое воздушное судно в мире Airlander 10
В Англии потерпело крушение самое большое воздушное судно в мире Airlander 10
В Англии потерпело крушение самое большое воздушное судно в мире Airlander 10

В субботу, 18 ноября, очередные испытания самого большого в мире воздушного судна Airlander 10, проводившиеся в Англии, завершились неудачей – летательный аппарат упал на поле в графстве Бедфордшир, сообщает Daily Mail.

Причиной падения стало то, что Airlander 10 зацепился за ветки деревьев, порвавших его оболочку. 20-тонная кабина Airlander 10 оказалась полностью разрушена.

Напомним, первые летные испытания Airlander 10 проводились 17 августа 2016 года.

Airlander 10 представляет собой гибрид самолета, дирижабля и вертолета. Его длина около 92 метров. Разработчики полагают, что этот летательный аппарат сможет подниматься на высоту почти 5 км и развивать скорость до 150 км/ч, обладая рабочей грузоподъемностью 10 тонн. Это воздушное судно может лететь без посадки и без пилота три недели и садиться как на землю, так и на воду.

Airlander превосходит в длину самые большие пассажирские самолеты Airbus A380 и Boeing 747-8 приблизительно на 20 метров и примерно на десять метров длиннее самолета Ан-225. Его собственная масса достигает 38 тонн. Экипаж состоит из двух человек, предусмотрен и беспилотный режим.

Судно оснащено заполненными гелием баллонами. Вместе с тем, форма Airlander позволяет ему использовать подъемную силу, как крылу самолета.



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