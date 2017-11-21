США могут закрыть представительство ООП в Вашингтоне в ближайшее время

Администрация Трампа уведомила Палестинскую национальную администрацию о том, что, если она не вступит в серьезные мирные переговоры с Израилем, США могут закрыть представительство Организации Освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне в течение ближайших нескольких месяцев.

Как сообщает "Гаарец" со ссылкой на Associated Press, это предупреждение доведено до сведения ПНА, однако в нем не указаны конкретные сроки.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что это решение было принято в ответ на заявление главы ПНА Махмуда Аббаса, призвавшего Международный уголовный суд в Гааге (МУС) расследовать "преступления, совершенные израильтянами". Госдеп США дал понять, что миссия ООП будет закрыта, если палестинцы попытаются воздействовать на Израиль посредством МУС.

При этом в сообщении Associated Press подчеркивается, что предупреждение о возможном закрытии диппредставительства не является непосредственной угрозой в адрес ПНА, и администрация Трампа все еще надеется на сотрудничество с ней.

В пятницу, 17 ноября, официальный представитель госдепартамента США прокомментировал ситуацию газете "Гаарец", сказав, что США не прекращают отношений с ООП и ПНА. Он пояснил, что в декабре 2015 года Конгресс США ввел новое условие, касающееся действий палестинцев, связанных с МУС. Однако тот же чиновник добавил, что закон позволяет отказаться от ограничений на работу офиса ООП в Вашингтоне, если через 90 дней президент подтвердит, что "палестинцы вступили в прямые, содержательные переговоры с Израилем".

Пресс-секретарь Палестинской национальной администрации Набиль Абу Рудейна прокомментировал заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о возможном закрытии представительства ООП в Вашингтоне. Набиль Абу Рудейна подчеркнул, что даже разговоры об этом являются беспрецедентным явлением в истории палестино-американских отношений. "Этот шаг, если он будет сделан, станет серьезным препятствием для мирного процесса и развития отношений США с арабскими странами", - сказал пресс-секретарь ПНА.

Делегация ООП работает в Вашингтоне с 1994 года. Администрация Трампа, как и предыдущие демократические и республиканские администрации США, находится в постоянном контакте с ее главой Хусамом Зомлотом, советником главы Палестинской автономии по стратегическим вопросам. Недавно Зомлот опубликовал видео на своих платформах в социальных сетях, посвященное важности сохранения представительство ООП в Вашингтоне.