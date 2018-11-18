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В мире

Пожары в Калифорнии: около 80 погибших, почти 1300 пропавших без вести

время публикации: 06:07 | последнее обновление: 07:28 блог версия для печати фото
Чико, Калифорния. 16 ноября 2018 года
Парадайс, Калифорния. 16 ноября 2018 года
Парадайс, Калифорния. 15 ноября 2018 года
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По состоянию на 18 ноября, шериф округа Бьютт (северная Калифорния) подтверждает гибель не менее 76 человек в результате самых сильных в истории штата лесных пожаров "Camp". 1276 человек считается пропавшим без вести, этот список продолжает расти. Среди сотен пострадавших пятеро пожарных.

Лесной пожар уничтожил городок Парадайс в Калифорнии. Фоторепортаж

Огнем были уничтожены примерно 12.300 построек: в их числе примерно 9.700 жилых домов, а также общественных зданий, магазинов и др.

В округе Бьютт выгорело около 60 тысяч гектаров леса и кустарника. Городок Парадайс (с населением около 26 тысяч человек) почти полностью был уничтожен в результате лесного пожара.

Из опасной зоны эвакуированы сотни тысяч граждан.

Израильская радиостанция "Кан Бет" отмечает, что в районе пожаров проживают сотни людей с израильским гражданством. О гибели израильтян не сообщалось.

Судя по интерактивной карте, фронт пожара продолжает распространяться на восток.

Президент США Дональд Трамп 9 ноября объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Калифорния, сообщает пресс-служба Белого дома. Он распорядился предоставить федеральную помощь местным властям.

Причины пожара выясняются. По предварительным данным, к возгоранию деревьев на начальном этапе, 8 ноября, могло привести повреждение линии высоковольтных электропередач.



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// NEWSru.co.il // В мире // 16 ноября 2018 г.
Пожары в Калифорнии: более 60 погибших, свыше 600 пропавших без вести





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