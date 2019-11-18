США объявили, что не считают израильские поселения незаконными

В понедельник, 18 ноября, на брифинге для журналистов государственный секретарь США Майк Помпео объявил об изменении позиции Белого дома в отношении израильских поселений на Западном берегу. Нынешняя администрация не считает, что строительство поселений противоречит нормам международного права.

"После тщательного изучения всех правовых аспектов, администрация Дональда Трампа согласилась с позицией президента Рейгана по этому вопросу", - заявил Помпео, напомнив, что Рональд Рейган не считал израильские поселения незаконными. "Создание еврейских поселений на Западном берегу само по себе не противоречит нормам международного права", - сказал госсекретарь.

По информации израильского издания JPost, юридический отдел государственного департамента в течение последнего года изучал эту проблему, американские юристы советовались с экспертами в области международного права, а также с правительствами других стран.

Майк Помпео заявил, что администрация Трампа пересмотрела подход администрации Барака Обамы, который в декабре 2016 года поддержал резолюцию СБ ООН 2334, согласно которой поселенческая деятельность является "вопиющим нарушением международного права".

Помпео в своей речи отметил, что на протяжении последних сорока лет политика, проводимая США в отношении израильских поселений, была "противоречивой". В 1978 году администрация Картера пришла к выводу, что создание гражданских поселений на оккупированных территориях несовместима с нормами международного права. В 1981 году Рейган провозгласил обратное. Госсекретарь отметил, что в течение десятилетий, до Барака Обамы, администрация Белого дома признавала, что поселенческая деятельность может быть препятствием на пути к миру, но не препятствовали этому.

Майк Помпео отметил, что сама формулировка о нарушении Израилем норм международного права не способствует мирному процессу. "Тяжелая правда заключается в том, что никогда не будет юридического решения конфликта, а споры о том, кто прав, а кто ошибается в трактовке международного права, не принесут мира",- сказал он.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу приветствовал решение Белого дома, заявив, что Соединенные Штаты приняли важное решение, исправляющее историческую несправедливость". Нетаниягу отметил, что этим решением США признали связь еврейского народа с Иудеей и Самарией, а также право находиться в этом районе.

Министр иностранных дел Исраэль Кац приветствовал заявление госсекретаря США Помпео о легитимности еврейских поселений в Иудее и Самарии. "Право еврейского народа на страну Израиля (Эрец Исраэль) непоколебимо", - подчеркнул министр Кац. Глава МИД также поблагодарил "за постоянную и неизменную поддержку Израиля администрацией Трампа, за обязательство укреплять связи между нашими народами, а также содействовать стабильности и процветанию Ближнего Востока. Это важное заявление является достойным ответом на решение Европейского суда против еврейских поселений и попыток бойкота государства Израиль".

Заявление главы госдепартамента возмутило администрацию Махмуда Аббасы. В комментариях его пресс-службы говорится, что само это заявление противоречит международным нормам.





