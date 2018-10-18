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В мире

Массовое убийство в Керчи, опубликован список погибших

время публикации: 08:44 | последнее обновление: 08:55 блог версия для печати фото
На месте происшествия

По состоянию на утро 18 октября, власти России подтверждают гибель 20 человек (включая убийцу) в результате вооруженного нападения и взрыва в здании Керченского политехнического колледжа. Среди погибших 15 студентов (в их числе шестерых несовершеннолетних) и пять работников колледжа.

Пострадали более 50 человек. 44 из них остаются в больницах. Некоторых раненых перевезли из Керчи в Симферополь, Темрюк, Краснодар, Москву и другие российские города, сообщает РИА Новости.

Сайт "Новости Крыма" со ссылкой на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову пишет, что семеро раненых в крайне тяжелом состоянии, трое – в тяжелом состоянии, 34 – в состоянии средней тяжести.

По данным следствия, нападение было совершено 18-летним студентом 4-го курса этого учебного заведения Владиславом Росляковым (02.05.2000 г.р.). Он найден мертвым. Правоохранительные органы сообщают, что Росляков привел в действие самодельную взрывчатку и расстрелял всех попавшихся ему навстречу людей в коридорах колледжа из помпового ружья, а потом покончил жизнь самоубийством в библиотеке учебного заведения на втором этаже, пишет "КП Крым".

Опубликован список погибших:
Степаненко Сергей Александрович, 30.08.2003 г.р.
Карымов Роман Валерьевич, 16.09.1997 г.р.
Устенко Людмила Александровна, 15.10.1953 г.р.
Перепелкин Егор Андреевич, 04.09.1999 19 г.р.
Журавлева Анна Александровна, 27.12.1998 г.р.
Вердибоженко Владислав Евгеньевич, 23.08.2003 г.р.
Керова Алина Сергеевна, 28.05.2002 г.р.
Лысенко Руслан Валерьевич, 03.11.2000 г.р.
Джураев Руден Ришатович, 21.11.2001 г.р.
Лазарев Владислав Витальевич, 06.09.1999 г.р.
Лавринович Алексей Витальевич, 12.09.1999 г.р.
Флоренский Никита Данилович, 26.06.2002 г.р.
Пипенко Данил Игоревич, 29.08.2002 г.р.
Чегерест Дарья Александровна, 15.10.2002 г.р.
Моисеенко Александр Владимирович, 27.06.1972 г.р.
Бакланова Анастасия Вячеславовна, 01.11.1991 г.р.
Бакланова Светлана Юрьевна, 12.07.1961 г.р.
Кудрявцева Лариса Борисовна, 14.03.1956 г.р.
Болдина Ксения Александровна, 28.11.2000 г.р.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт", позже его переквалифицировали на статью об "убийстве двух и более лиц общеопасным способом".

Месяц назад 18-летний Владислав Игоревич Росляков получил разрешение на хранение оружия. До этого у него дома проводили проверку на наличие необходимого места для хранения оружия и никаких нарушений не выявили. Лицензия на оружие, в частности, свидетельствует о том, что стрелок прошел все медкомиссии, включая проверку у психиатра.

Мотивы действий убийцы остаются неясными.



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