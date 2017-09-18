Трамп и Нетаниягу встретились в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН

В кулуарах Генеральной ассамблеи ООН состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу с президентом США Дональдом Трампом. Это была третья личная встреча лидеров с начала этого года и первая - после визита Дональда Трампа в Израиль.

Накануне этих переговоров источники в окружении главы правительства говорили, что Нетаниягу попытается убедить президента США в необходимости отмены соглашения, подписанного ведущими державами с Ираном, или по меньшей мере внести в него серьезные изменения. О том, что встреча будет посвящена Ирану, писали ведущие израильские СМИ.

Однако за несколько минут до того, как пожать руку Нетаниягу, Дональд Трамп в своем Twitter написал: "С нетерпением жду встречи с главой правительства Нетаниягу. Мир на Ближнем Востоке будет полезен ВСЕМ". Израильские обозреватели отмечают, что этот "твитт" может говорить о том, что президент США намерен также поднять тему палестино-израильских отношений.

Перед тем, как лидеры удалились в комнату для переговоров, Дональд Трамп заявил: "Мы прилагаем усилия для достижения мира на Ближнем Востоке, и я думаю, что у нас для этого есть неплохие шансы". На вопрос журналистов о дальнейшей судьбе ядерного соглашения с Ираном, президент США ответил: "Вы скоро это увидите".

Израильские СМИ писали, что Нетаниягу представит президенту США конкретные предложения по изменениям в ядерное соглашение. Так, по информации "Едиот Ахронот", глава правительства Израиля предложит ужесточить санкции, наложенные на Иран, ужесточить контроль над ядерной программой этой страны, продлить период запрета на обогащение урана и после завершения десяти лет, оговоренных в соглашении, потребовать от Ирана уничтожить программу разработки современных ракет дальнего радиуса действия.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил в интервью телекомпании FOX, что США заинтересованы в немедленном ужесточении контроля над иранской ядерной программой. "Мы зафиксировали несколько случаев нарушения Ираном взятых им на себя обязательств, - сказал Макмастер. – Они исправили все, что требовалось, но мы можем многое понять из этого поведения иранской стороны". Советник по национальной безопасности отказался отвечать на вопрос о том, возможна ли отмена или кардинальное корректирование соглашения.

В ходе встречи Нетаниягу и Трампа будет также предпринята попытка согласовать содержание выступлений двух лидеров на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Речь Нетаниягу будет посвящена в основном иранской тематике, и, по некоторым сведениям, глава правительства Израиля собирается обратиться к президенту Ирана Роухани.

Встреча двух лидеров продолжалась около часа.





