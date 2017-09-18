18 сентября 2017 г.
За что строчили доносы на Меньшова
Известный футболист бросил сына
Как изменится "Давай поженимся!"
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:28 Трамп и Нетаниягу встретились в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН
20:05 Израильские школьники оставили граффити в мемориальном комплексе Освенцим
19:46 Первое выступление Трампа в ООН: "Эту структуру следует кардинально реформировать"
19:20 Дефицит пилотов: Ryanair выплатит 20 млн евро возмущенным пассажирам
17:53 В Москве начинаются судебные слушания по иску семьи Валленберг к ФСБ
17:37 Крупное ДТП в Нью-Йорке: трое погибших, множество пострадавших
16:37 В Париже прошла акция протеста против визита главного раввина Иерусалима
14:47 Партия AfD призывает гордиться победами Германии в двух мировых войнах
13:46 "Горячий коп", героически сражавшийся с ураганом "Ирма", уволен за антисемитизм
12:58 Умер солист Большого театра Зураб Соткилава – звезда мировой оперной сцены
В мире

Трамп и Нетаниягу встретились в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН

время публикации: 20:28 | последнее обновление: 21:18 блог версия для печати фото
Трамп и Нетаниягу встретились в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН
Трамп и Нетаниягу встретились в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН
Глава правительства Израиля собирается обратиться к президенту Ирана Роухани

В кулуарах Генеральной ассамблеи ООН состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу с президентом США Дональдом Трампом. Это была третья личная встреча лидеров с начала этого года и первая - после визита Дональда Трампа в Израиль.

Накануне этих переговоров источники в окружении главы правительства говорили, что Нетаниягу попытается убедить президента США в необходимости отмены соглашения, подписанного ведущими державами с Ираном, или по меньшей мере внести в него серьезные изменения. О том, что встреча будет посвящена Ирану, писали ведущие израильские СМИ.

Однако за несколько минут до того, как пожать руку Нетаниягу, Дональд Трамп в своем Twitter написал: "С нетерпением жду встречи с главой правительства Нетаниягу. Мир на Ближнем Востоке будет полезен ВСЕМ". Израильские обозреватели отмечают, что этот "твитт" может говорить о том, что президент США намерен также поднять тему палестино-израильских отношений.

Перед тем, как лидеры удалились в комнату для переговоров, Дональд Трамп заявил: "Мы прилагаем усилия для достижения мира на Ближнем Востоке, и я думаю, что у нас для этого есть неплохие шансы". На вопрос журналистов о дальнейшей судьбе ядерного соглашения с Ираном, президент США ответил: "Вы скоро это увидите".

Израильские СМИ писали, что Нетаниягу представит президенту США конкретные предложения по изменениям в ядерное соглашение. Так, по информации "Едиот Ахронот", глава правительства Израиля предложит ужесточить санкции, наложенные на Иран, ужесточить контроль над ядерной программой этой страны, продлить период запрета на обогащение урана и после завершения десяти лет, оговоренных в соглашении, потребовать от Ирана уничтожить программу разработки современных ракет дальнего радиуса действия.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил в интервью телекомпании FOX, что США заинтересованы в немедленном ужесточении контроля над иранской ядерной программой. "Мы зафиксировали несколько случаев нарушения Ираном взятых им на себя обязательств, - сказал Макмастер. – Они исправили все, что требовалось, но мы можем многое понять из этого поведения иранской стороны". Советник по национальной безопасности отказался отвечать на вопрос о том, возможна ли отмена или кардинальное корректирование соглашения.

В ходе встречи Нетаниягу и Трампа будет также предпринята попытка согласовать содержание выступлений двух лидеров на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Речь Нетаниягу будет посвящена в основном иранской тематике, и, по некоторым сведениям, глава правительства Израиля собирается обратиться к президенту Ирана Роухани.

Встреча двух лидеров продолжалась около часа.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 18 сентября 2017 г.
Нетаниягу и Трамп побеседуют об Иране и переговорах с ПНА
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 17 сентября 2017 г.
Верховный лидер Ирана: "Мы жестко ответим на неправильные действия США"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 17 сентября 2017 г.
Перед встречей с премьер-министром Израиля Трамп поздравил еврейский народ с Рош а-Шана







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 18 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017