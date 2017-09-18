Нетаниягу и Трамп побеседуют об Иране и переговорах с ПНА

Вечером в понедельник, 18 сентября, в Нью-Йорке состоится встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу и президента США Дональда Трампа. Это первая встреча двух лидеров после визита президента Трампа в Израиль в мае 2017 года.

Встреча начнется в 20:00 по израильскому времени, и предполагается, что она продлится примерно час.

Как сообщает издание "Исраэль а-Йом" со ссылкой на источники в окружении главы правительства, в ходе встречи Нетаниягу постарается убедить президента США в необходимости отмены соглашения, подписанного ведущими державами с Ираном, или по-меньшей мере внести в него серьезные изменения. Как сообщалось ранее, глава правительства представит президенту США конкретные предложения по изменениям, которые он предлагает внести. "Едиот Ахронот" сообщает, что глава правительства Израиля предложит ужесточить санкции, наложенные на Иран, ужесточить контроль над ядерной программой этой страны, продлить период запрета на обогащение урана и после завершения десяти лет, оговоренных в соглашении, потребовать от Ирана уничтожить программу разработки современных ракет дальнего радиуса действия.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил в интервью телекомпании FOX, что США заинтересованы в немедленном ужесточении контроля над иранской ядерной программой. "Мы зафиксировали несколько случаев нарушения Ираном взятых им на себя обязательств, - сказал Макмастер. – Они исправили все, что требовалось, но мы можем многое понять из этого поведения иранской стороны".

Советник по национальной безопасности отказался отвечать на вопрос о том, возможна ли отмена или кардинальное корректирование соглашения.

В ходе встречи Нетаниягу и Трампа будет также предпринята попытка согласовать содержание выступлений двух лидеров на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Речь Нетаниягу будет посвящена в основном иранской тематике, и, по некоторым сведениям, глава правительства Израиля собирается обратиться к президенту Ирана Роухани.

В ходе встречи Нетаниягу и Трампа, а также в речи премьер-министра на сессии Генеральной ассамблеи ООН будет упомянута и проблема продвижения израильско-палестинского дипломатического процесса. Однако главной темой бесед премьер-министра остается иранская тематика.

Как пишет "Исраэль а-Йом", главы консервативных и реформистских организаций в США разочарованы тем, что глава правительства Израиля не встретится с ними. Главы неортодоксальных общин США хотели обсудить с премьер-министром Израиля вопросы, связанные с отменой компромисса по Стене плача и проблемой гиюра.