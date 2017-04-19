19 апреля 2017 г.
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ФСБ арестовало старшего брата Аброра Азимова, причастного к теракту в Санкт-Петербурге

время публикации: 18:49 | последнее обновление: 18:49 блог версия для печати

ФСБ сообщило о задержании старшего брата одного из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга Аброра Азимова, причастного к подготовке взрыва.

"19 апреля в поселке Московский задержан старший брат организатора расследуемого преступления Аброра Азимова - Акрам Азимов, 1988 года рождения", – пишет в среду, 19 апреля, новостное агентство "Интерфакс" со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

В сообщении отмечается, что Акрам Азимов оказывал помощь в переправке денежных средств, использованных при подготовке террористического акта, а также в организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций.

Ранее в среду младший брат подозреваемых Билаль Азимов сообщил "Интерфаксу", что Акрам Азимов был депортирован из Киргизии в РФ. "Акрам был вывезен из Ошского аэропорта в Москву. Его задержали в Оше и депортировали в Россию, так как он является гражданином РФ" – утверждал младший из братьев Азимовых.

Согласно материалам дела, оглашенным во время ареста, Азимов родился в Киргизии в Джалал-Абадской области. В России он был зарегистрирован во Владимирской области, но жил в Подмосковье в Одинцовском районе. Дома у подозреваемого был найден пистолет Макарова, сотовый телефон и несколько сим-карт.

Официально подозреваемый не работал, но был женат и воспитывал малолетнего ребенка. Он стал девятым фигурантом уголовного дела о теракте в Петебурге. Ранее были арестованы восемь подозреваемых – шесть человек в Санкт-Петербурге и двое в Москве.

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Среда, 19 апреля 2017 г.
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