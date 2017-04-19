Бывший замглавы Ростуризма Дмитрий Амунц приговорен к семи годам колонии

Тверской суд Москвы во вторник, 18 апреля, вынес приговор бывшему заместителю руководителя Ростуризма, экс-главе компании "ОПК Девелопмент" Дмитрию Амунцу по делу о хищении почти 29 млрд рублей из Межпромбанка.

"Признать Амунца виновным в… пособничестве в хищении в особо крупном размере и назначить наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима", – цитирует РИА Новости судью Марию Сизинцеву.

Кроме того, суд счел, что удовлетворению подлежит гражданский иск потерпевшей стороны, передает агентство "Интерфакс".

"Суд постановил взыскать с Амунца 29 млрд рублей по гражданскому иску потерпевшей стороны", – говорится в приговоре.

Сторона защиты просила вынести подсудимому оправдательный приговор за отсутствием в его действиях состава преступления. Амунц и его адвокаты были согласны со следствием, что основатель Межпромбанка Сергей Пугачев совершил хищение средств кредитной организации, но при этом утверждали, что подсудимый к этому не имел никакого отношения.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что схему хищения в 2008 году разработал С.Пугачев, а присвоение денег осуществлялось через коммерческие организации, в том числе ЗАО "ОПК Девелопмент", гендиректором которого был Д.Амунц, позднее занявший пост замглавы Ростуризма.