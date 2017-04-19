К Земле в ночь на 20 апреля приблизится большой астероид

В ночь на четверг, 20 апреля, к Земле приблизится большой астероид JO25, ширина которого составляет около полукилометра. Астероид пройдет на расстоянии 1,8 млн километров от земного шара, сообщает BBC.

За последние 400 лет ни один астероид такого размера не приближался к Земле на такое близкое расстояние (примерно пять дистанций от Земли до Луны).

Скорость астероида будет очень высокой и составит около 120 тысяч километров в час.

Благодаря блестящей поверхности астероида его можно будет увидеть с Земли даже в небольшие телескопы.

Сообщается, что астероид JO25 не представляет угрозы для планеты.