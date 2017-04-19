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В мире

В Индии упал в реку автобус: погибли 44 человека

время публикации: 12:04 | последнее обновление: 12:14 блог версия для печати фото
В Индии упал в реку автобус: погибли 44 человека

На севере Индии в штате Химачал-Прадеш упал в реку пассажирский автобус, в котором находились более 50 человек. 44 из них погибли, сообщает РИА Новости.

МИД Израиля проверяет, есть ли среди погибших и пострадавших израильтяне.

Плохое состоянии дорог в стране, а также то, что водители автобусов не соблюдают правила безопасности и зачастую берут в автобус больше максимального числа пассажиров, приводят к высокому числу серьезных ДТП в Индии.

По официальной статистике, ежедневно в ДТП в Индии гибнет около 400 человек, а за год эта цифра составляет почти 150 тысяч.

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