19 апреля 2017 г.
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Злоумышленник, планировавший теракт во Франции, разыскивался также властями Бельгии

время публикации: 16:29 | последнее обновление: 16:29 блог версия для печати фото
Злоумышленник, планировавший теракт во Франции, разыскивался также властями Бельгии

23-летний гражданин Франции Клеман Баур,задержанный в минувшее воскресенье в Марселе по подзрению в подготовке теракта в период парламентских выборов, также разыскивался бельгийскими властями.

Об этом сообщает в среду, 19 апреля, новостное агентство Reuters со ссылкой на федеральную прокуратуру Бельгии.

Никаких разъяснений представители правоохранительных органов не дают, отмечая лишь, что Баур бесследно исчез в конце 2015 года, и подчеркивая, что французские власти сотрудничают в рамках данного дела с бельгийскими.

Как сообщалось ранее, накануне первого раунда президентских выборов во Франции в Марселе были арестованы два человека, планировавшие теракт в этот период. Задержанные, 23 и 29 лет, имеют французское гражданство и известны полиции, подозревавшей их в "радикализации".

Об этом сообщило во вторник, 18 апреля, сетевое издание The Local со ссылкой на газету L'Express и новостное агентство AFP.

Операцию по задержанию подозреваемых провели сотрудники национальной службы контрразведки DGSI. В ходе рейда была эвакуирована часть квартир в доме, где проживали задержанные, уточняет телеканал BFM TV.

Источники, близкие к следствию, сообщили журналистам, что данный арест – часть общенационального плана по профилактике терактов и вооруженных нападений.

Министр внутренних дел Матиас Фекл рассказал в интервью The Journal du Dimanche, что на 67 000 избирательных участках страны будут работать 50 000 сотрудников служб безопасности – для предотвращения террористических нападений и вспышек насилия со стороны экстремистских групп.

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