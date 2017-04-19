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В мире

В России по требованию Молдовы задержан израильтянин

время публикации: 12:58 | последнее обновление: 13:03 блог версия для печати фото
В России по требованию Молдовы задержан израильтянин

Гражданин Израиля Леонид Кац, бизнес которого связан с высокопоставленными чиновниками в Молдове, был задержан в московском аэропорту "Шереметьево", сообщает Walla.

Ранее власти Молдовы выдали ордер на арест Каца, обвинив бизнесмена в участии в махинациях местных чиновников, связанных с отмыванием денег и коррупцией.

Правоохранительные органы Молдовы обратились в "Интерпол", однако руководство "Интерпола" отказалось объявлять Каца в розыск, поскольку, по мнению этой организации, преследование бизнесмена является политически мотивированным.

Российские власти, задержавшие Каца, заявили, что готовы либо выдать бизнесмена Молдове, либо предоставить ему убежище при условии отказа от израильского гражданства.

МИД Израиля заявил, что израильские дипломаты в Москве ведут переговоры о дальнейшей судьбе Каца с российскими властями.



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