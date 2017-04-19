В Таиланде пьяных водителей приговорили к принудительным работам в моргах

Суд Таиланда в экспериментальном порядке приговорил 20 человек, задержанных за вождение в состоянии алкогольного опьянения, на принудительные работы в больничные морги, сообщает РИА Новости.

Нетрезвые водители будут работать в моргах уборщиками.

Согласно таиландскому законодательству, водители, задержанные за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, должны быть отправлены на принудительные общественные работы сроком на 15 дней.

По мнению таиландских властей, работа в моргах, куда привозят тела людей, погибших в результате ДТП, может иметь воспитательное воздействие на водителей, пренебрегающих запретом на употребление за рулем спиртных напитков.





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