Парламент Великобритании одобрил идею проведения досрочных выборов

Подавляющее большинство депутатов парламента Великобритании поддержали предложение главы правительства Терезы Мэй о проведении досрочных всеобщих выборов. За этот план отдали свои голоса 522 парламентария, против высказались лишь 13.

Об этом сообщает в среду, 19 апреля, новостное агентство Reuters.

Напомним, что, согласно британским законам, досрочные выборы могут быть проведены в том случае, если данный шаг поддержат более двух третей состава парламента, насчитывающего 650 депутатов.

Как уже сообщалось, в минувший вторник глава правительства Великобритании Тереза Мэй выступила с экстренным сообщением и объявила согражданам о проведении досрочных всеобщих выборов, которые состоятся 8 июня. Это заявление было сделано сразу по завершении заседания кабинета министров на Даунинг-стрит.

Премьер-министр разъяснила этот шаг, заявив, что в период выхода из Евросоюза страна нуждается в сильном, уверенном и стабильном руководстве. По мнению Мэй, единственный способ преодолеть "раскол Вестминстера" в нелегкое для страны время – досрочные выборы, которые гарантируют "определенность и безопасность на долгие годы".

Глава правительства обвинила британских политиков из других партий в том, что те якобы "склонны играть в политические игры": лейбористы грозят сорвать Brexit, представители либерально-демократической партии стремятся "саботировать работу правительства", Шотландская национальная партия (SNP) голосует против переговоров с ЕС, а некоторые члены Палаты лордов "вставляют палки в колеса на каждом из этапов".

"Если мы не проведем всеобщие выборы сейчас, их политическая игра будет продолжаться, и переговоры с Европейским союзом будут сталкиваться с трудностями до следующих всеобщих выборов. Настал момент показать, что вы поддерживаете правительство и не рассматриваете политику как игру", – заявила Тереза Мэй.