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В мире

"Армада" ВМФ США, которую Трамп якобы направил к берегам КНДР, на самом деле двигалась в обратном направлении

время публикации: 13:41 | последнее обновление: 13:41 блог версия для печати

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что отправил к берегам Корейского полуострова "армаду" кораблей. Речь шла об ударной группировке американского флота во главе с авианосцем "Карл Винсон".

Как выяснилось позже, сообщает Reuters, группа кораблей на самом деле шла в обратном направлении – через Индийский океан к берегам Австралии.

Командование Тихоокеанского флота США заявило, что после выхода флотилии из Сингапура 8 апреля корабли успешно завершили заранее намеченные учения с флотом Австралии.

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// NEWSru.co.il // В мире // 9 апреля 2017 г.
США направили флот к берегам Корейского полуострова







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Среда, 19 апреля 2017 г.
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