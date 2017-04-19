"Армада" ВМФ США, которую Трамп якобы направил к берегам КНДР, на самом деле двигалась в обратном направлении

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что отправил к берегам Корейского полуострова "армаду" кораблей. Речь шла об ударной группировке американского флота во главе с авианосцем "Карл Винсон".

Как выяснилось позже, сообщает Reuters, группа кораблей на самом деле шла в обратном направлении – через Индийский океан к берегам Австралии.

Командование Тихоокеанского флота США заявило, что после выхода флотилии из Сингапура 8 апреля корабли успешно завершили заранее намеченные учения с флотом Австралии.



