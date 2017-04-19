19 апреля 2017 г.
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Билл О'Рейли, считавшийся "лицом" Fox News, уволен с телеканала

время публикации: 22:42 | последнее обновление: 22:42 блог версия для печати фото
Билл О'Рейли, считавшийся "лицом" Fox News, уволен с телеканала

В среду, 19 апреля, компания 21 Century Fox, которой принадлежит телеканал Fox News, сообщила в увольнении Билла О'Рейли, ведущего авторской программы "Фактор О'Рейли". Журналист проработал на телеканале 20 лет и считался его "лицом".

Причиной увольнения ведущего стали подозрения в сексуальных домогательствах к женщинам. "Компания и Билл О'Рейли договорились, что он не вернется на канал Fox News", - говорится в сообщении.

В начале апреля газета The New York Times сообщила, что О'Рейли, а точнее компания Fox, выплатила 13 миллионов долларов за урегулирование исков, поданных женщинами против ведущего. После публикации около 50 спонсоров и рекламодателей отказались от размещения своей рекламы в программе О'Рейли, выходящей в прайм-тайм.

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Среда, 19 апреля 2017 г.
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