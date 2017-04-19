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В мире

В Калифорнии три человека застрелены на улице мужчиной, кричавшим "Аллах Акбар"

время публикации: 02:34 | последнее обновление: 02:43 блог версия для печати фото
В Калифорнии три человека застрелены на улице мужчиной, кричавшим "Аллах Акбар"

В центре города Фресно (штат Калифорния) во вторник, 18 апреля, вооруженный пистолетом мужчина открыл огонь по прохожим на улице. В результате стрельбы погибли три человека, еще один получил ранения, передает информационное агентство Reuters.

Стрелявший был задержан прибывшими на место полицейскими. Им оказался 39-летний афроамериканец Кори Али Мухаммад, который находился в розыске по подозрению в убийстве охранника одного из городских мотелей на минувшей неделе.

Как сообщил журналистам на пресс-конференции шеф городской полиции Джерри Дайер, во время задержания мужчина выкрикивал "Аллах Акбар".

Мотивом нападения, по предварительным данным, стала расовая ненависть. Ведется расследование.

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